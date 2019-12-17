Фольксваген потерял двигатель в ДТП на Свердловской набережной

СЕГОДНЯ 08:31 2019-12-17T08:31:53+03:00

От сильного удара машину выбросило на газон, но уже без мотора

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Теперь ему удобно ремонтировать двигатель, - так можно сказать о владельце белого «Фольксвагена», который вечером 16 декабря разбился на Свердловской набережной. От удара саму машину выбросило на газон, а вот ее мотор остался лежать на бордюре.

- Водитель разбил машину у завода ЛМЗ на Свердловской набережной. Чудом остался жив, - пишут очевидцы аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Автомобилисты, ехавшие по набережной утверждают, что водитель гнал свой «Фольксваген Поло» со скоростью явно за 100. Учитывая мокрую от дождя дорогу, неудивительно где он в итоге оказался.

- Его в повороте слегка занесло, дальше на поребрик, потом 2 оборота на 360 и в дерево. Движок и передняя подвеска уже на поребрике отщелкнулись, - обрисовывают картину произошедшего свидетели ДТП.

Впрочем, несмотря на то, что машина пойдет под списание, ее «пилот» остался жив и здоров. Про таких говорят: «родился в рубашке». Правда некоторое время этому счастливчику придется ходить пешком. Может и к лучшему, ведь любое везение рано или поздно заканчивается.

ИСТОЧНИК KP.RU