Фольксваген потерял двигатель в ДТП на Свердловской набережной
Теперь ему удобно ремонтировать двигатель, - так можно сказать о владельце белого «Фольксвагена», который вечером 16 декабря разбился на Свердловской набережной. От удара саму машину выбросило на газон, а вот ее мотор остался лежать на бордюре.
- Водитель разбил машину у завода ЛМЗ на Свердловской набережной. Чудом остался жив, - пишут очевидцы аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Автомобилисты, ехавшие по набережной утверждают, что водитель гнал свой «Фольксваген Поло» со скоростью явно за 100. Учитывая мокрую от дождя дорогу, неудивительно где он в итоге оказался.
- Его в повороте слегка занесло, дальше на поребрик, потом 2 оборота на 360 и в дерево. Движок и передняя подвеска уже на поребрике отщелкнулись, - обрисовывают картину произошедшего свидетели ДТП.
Впрочем, несмотря на то, что машина пойдет под списание, ее «пилот» остался жив и здоров. Про таких говорят: «родился в рубашке». Правда некоторое время этому счастливчику придется ходить пешком. Может и к лучшему, ведь любое везение рано или поздно заканчивается.
ИСТОЧНИК KP.RU