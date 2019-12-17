«Веселая» парочка устроила ДТП из пяти машин на Бухарестской улице у проспекта Славы
Серьезное ДТП произошло ночью 17 декабря неподалеку от пересечения Бухарестской улицы и проспекта Славы. Около 1:40 мужчина и женщина, ехавшие на темной иномарке, проскочили на красный свет и разбили три припаркованные машины. А ехавший за ними белый седан не успел среагировать и врезался в отброшенную на середину дороги аварийную машину.
- На Бухарестской около перекрестка с пр.Славы одна «несладкая» парочка, проехав мимо меня на красный свет, разнесла три машины, и, вишенкой на торте оказался автомобиль, который воткнулся в эту разбитую тачку, - пишет в соцсетях жительница Петербурга Татьяна Смелова.
По словам очевидцев, после того, как они попытались достать людей из разбитой машины, то двери оказались заблокированы, а на месте водителя никто не сидел.
- Мужчина вылез окровавленный из задней двери, - сообщают свидетели ДТП.
Вскоре на дороге появилась и его спутница. Она устроила скандал и стала обвинять всех вокруг, что ее машину разбили. В основном нецензурно. На видео хорошо заметно, что дама навеселе.
Позднее на место прибыли сотрудники дорожной полиции, которые и установят всех виновников ДТП.
ДТП на Бухарестской улице в Петербурге из пяти машин.Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". Видео дается без звука, так как женщина выражалась исключительно нецензурно.
ИСТОЧНИК KP.RU