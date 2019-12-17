2019-12-17T09:01:39+03:00
Происшествия

«Веселая» парочка устроила ДТП из пяти машин на Бухарестской улице у проспекта Славы

Ночью дама навеселе и ее спутник возвращались домой, но не доехали [видео]
Петр КИБЕР
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На Бухарестской улице столкнулись несколько машин. Женщину успокаивала полиция. Фото: vk.com/spb_todayНа Бухарестской улице столкнулись несколько машин. Женщину успокаивала полиция. Фото: vk.com/spb_today
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Серьезное ДТП произошло ночью 17 декабря неподалеку от пересечения Бухарестской улицы и проспекта Славы. Около 1:40 мужчина и женщина, ехавшие на темной иномарке, проскочили на красный свет и разбили три припаркованные машины. А ехавший за ними белый седан не успел среагировать и врезался в отброшенную на середину дороги аварийную машину.

- На Бухарестской около перекрестка с пр.Славы одна «несладкая» парочка, проехав мимо меня на красный свет, разнесла три машины, и, вишенкой на торте оказался автомобиль, который воткнулся в эту разбитую тачку, - пишет в соцсетях жительница Петербурга Татьяна Смелова.

По словам очевидцев, после того, как они попытались достать людей из разбитой машины, то двери оказались заблокированы, а на месте водителя никто не сидел.

- Мужчина вылез окровавленный из задней двери, - сообщают свидетели ДТП.

Вскоре на дороге появилась и его спутница. Она устроила скандал и стала обвинять всех вокруг, что ее машину разбили. В основном нецензурно. На видео хорошо заметно, что дама навеселе.

Позднее на место прибыли сотрудники дорожной полиции, которые и установят всех виновников ДТП.

ДТП на Бухарестской улице в Петербурге из пяти машин.Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". Видео дается без звука, так как женщина выражалась исключительно нецензурно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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