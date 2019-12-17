Циклонический вихрь принесет в Петербург дожди и сильный ветер

СЕГОДНЯ 09:26 2019-12-17T09:33:44+03:00

Во вторник в Петербурге будет дождливо и ветренно. Фото: Евгения ГУСЕВА

17 декабря синоптики обещают осадки, в том числе с мокрым снегом, и около +3 градусов

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Зима в Петербурге опять откладывается. Декабрь перевалил за свою половину, а на улице до сих пор стоит плюсовая температура. Да и вместо снега идет дождь. А виной всему южная часть циклонического вихря, которая принесет в город теплые воздушные массы с Атлантики. Из-за этого в Северной столице будет сыро и ветрено.

- 17 декабря в Петербург продолжат поступать теплые и влажные воздушные массы атлантического происхождения. В такой ситуации погода сохранится облачной, временами будут идти дожди и усилится ветер, - сообщает в Фейсбуке» ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха во вторник составит +3…+5 градусов, по Ленинградской области +1…+6, что на 6…7° выше нормы. Ветер ожидается юго-западный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти, барометры покажут 755 мм ртутного столба, что ниже нормы.

Согласны со столичным синоптиком и петербургские коллеги. С той лишь разницей, что годрометцентр Северной столицы обещает с дождем и мокрый снег, а температура воздуха по прогнозу составит +1...+3 градуса.

Дождливая, плюсовая погода с ветром сохранится и в ближайшие два дня.

ИСТОЧНИК KP.RU