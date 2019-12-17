ДТП из шести машин собрало километровую пробку на КАД в районе Янино

СЕГОДНЯ 10:06 2019-12-17T10:08:22+03:00

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Массовое ДТП собрало почти двухкилометровую пробку на внутренней части КАД в районе пересечения с Рябовским шоссе. Около 8:30 часов утра 17 декабря здесь столкнулись шесть автомобилей.

- По направлению в сторону Кудрово «паровозик». Шесть машин стоят друг в друга и еще две рядом, - сообщает корреспондент «КП-Петербург».

Практически одновременно с этим в районе развязки с Рябовским шоссе произошло еще два аварии. А учитывая, что в этом месте идут дорожные работы, то пробка образовалась мгновенно.

Всего затор растянулся больше, чем на два километра. При этом машины медленно ехали и по внешнему кольцу из-за того, что любопытные автомобилисты притормаживали, дабы поглядеть на произошедшее.

Впрочем, уже через час все последствия ДТП были убраны, а ситуация на этом участке КАД нормализовалась.

По состоянию на 10 утра заторов на кольцевой трассе практически нет.

ИСТОЧНИК KP.RU