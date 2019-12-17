2019-12-17T10:29:31+03:00
Общество

Фуры перекрыли Московское шоссе, сковав его пробкой

Автомобилисты стоят по часу, чтобы въехать или выехать из Петербурга
Лилия КОЗЛОВА
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Московское шоссе в Петербурге сковали пробкиМосковское шоссе в Петербурге сковали пробкиФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Утром в Петербурге началось с пробок. На юге города, во вторник, 17 декабря, Московское шоссе полностью перекрыли фуры, из-за которых автомобилистам не выехать и не въехать в Северную столицу. Затор образовался с 7 часов и к 10 часам утра стал только больше.

- Фуры перекрыли Московское шоссе. Все стоит колом, - пожаловались в соцсетях автомобилисты.

На 10 утра пробка по Московскому шоссе растянулась от развязки с КАД до пересечения с Колпинским шоссе примерно на 10 километров. Причем автомобили стоят в обе стороны. Кроме того, ситуацию усугубляют две аварии на трассе.

Также большой затор наблюдается на севере Петербурга. От станции метро «Лесная» до улицы Профессора Попова дорога стоит намертво на протяжении 4,5 километров.

Полностью «красная» дорога в районе станции метро «Черная речка», на Кубинской улице, по Московскому проспекту от Парка Победы до Московских ворот. В общем по городу отмечаются 4-балльные пробки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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