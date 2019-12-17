2019-12-17T11:00:04+03:00
Происшествия

Романтичный насильник набросился на петербурженку в парке, предложив целоваться

Мужчина снял штаны перед женщиной, но она откупалась от него телефоном
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Романтичный насильник напал на девушку в петербургском парке и предложил ей целоватьсяРомантичный насильник напал на девушку в петербургском парке и предложил ей целоватьсяФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

На жительницу Петербурга напал романтичный насильник. Около 20 часов вечера в понедельник, 16 декабря, 26-летняя девушка возвращалась домой через парк, недалеко от улицы Восстановления в Красносельском районе, когда неожиданно кто-то обхватил ее сзади и положил руки на грудь. Девушка опешила. Но еще больше ее удивило последующее поведение нападавшего.

- Схватив за грудь, мужчина сказал девушке «давай целоваться», и завалил ее на землю. Дальше «романтичный» насильник стал задирать пуховик своей жертвы, трогая ее за ягодицы, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Дальше мужчина стянул джинсы с девушки, а также снял свои штаны с трусами, продемонстрировав ей свой «орган любви». Однако петербурженка совсем не обрадовалась увиденному и попросила не трогать его, а взамен предложила забрать «любителю поцелуев» свой телефон. Бросив смартфон в сторону насильника, девушка сбежала.

Петербурженка обратилась в полицию, рассказав, что нападавший был похож на узбека лет 27-30. На нем была темная шапка, серый пуховик, темно-синие штаны, а также трусы – черные с белым рисунком.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
C 1 января 2020 года поезда Санкт-Петербург – Ивангород будут курсировать ежедневно
Фильм о послевоенном Ленинграде попал в шорт-лист премии «Оскар»
Романтичный насильник набросился на петербурженку в парке, предложив целоваться
Фуры перекрыли Московское шоссе, сковав его пробкой
Пьяного мигранта обвинили в изнасиловании 16-летней дочки знакомого
ДТП из шести машин собрало километровую пробку на КАД в районе Янино
Циклонический вихрь принесет в Петербург дожди и сильный ветер
«Веселая» парочка устроила ДТП из пяти машин на Бухарестской улице у проспекта Славы
Фольксваген потерял двигатель в ДТП на Свердловской набережной
В Петербурге спасают лису со сломанным позвоночником и пронзительным взглядом
У гимназии №664 в Петербурге обнаружили труп пенсионера без левого мизинца
В Сосновом Бору пьяный водитель «выбил страйк» из семи машин
Объявили тендер на эскизный проект нового терминала «Пулково»
Суд оштрафовал петербуржца, который потерял вещи своей любовницы и клялся ей и полиции, что его ограбили
В Петербурге разыскивают голову Геракла, потерянную в маршрутке
В ТРЦ «Питерлэнд» отключилось электричество
В Невском районе родители устроили давку в борьбе за бесплатные билеты на елку
В Петербурге повысили стоимость проезда по «Подорожнику» в 2020 году
В Петербурге появилось первое в России кафе, где работают люди с ментальными нарушениями
Пожаловаться на плохую уборку крыш в Петербурге разрешат через специальный ресурс