Романтичный насильник набросился на петербурженку в парке, предложив целоваться

СЕГОДНЯ 11:00 2019-12-17T11:00:04+03:00

Романтичный насильник напал на девушку в петербургском парке и предложил ей целоваться Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Мужчина снял штаны перед женщиной, но она откупалась от него телефоном

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На жительницу Петербурга напал романтичный насильник. Около 20 часов вечера в понедельник, 16 декабря, 26-летняя девушка возвращалась домой через парк, недалеко от улицы Восстановления в Красносельском районе, когда неожиданно кто-то обхватил ее сзади и положил руки на грудь. Девушка опешила. Но еще больше ее удивило последующее поведение нападавшего.

- Схватив за грудь, мужчина сказал девушке «давай целоваться», и завалил ее на землю. Дальше «романтичный» насильник стал задирать пуховик своей жертвы, трогая ее за ягодицы, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Дальше мужчина стянул джинсы с девушки, а также снял свои штаны с трусами, продемонстрировав ей свой «орган любви». Однако петербурженка совсем не обрадовалась увиденному и попросила не трогать его, а взамен предложила забрать «любителю поцелуев» свой телефон. Бросив смартфон в сторону насильника, девушка сбежала.

Петербурженка обратилась в полицию, рассказав, что нападавший был похож на узбека лет 27-30. На нем была темная шапка, серый пуховик, темно-синие штаны, а также трусы – черные с белым рисунком.

ИСТОЧНИК KP.RU