2019-12-17T11:31:10+03:00
Общество

C 1 января 2020 года поезда Санкт-Петербург – Ивангород будут курсировать ежедневно

Стоимость проезда составляет от 389 рублей
Петр КИБЕР
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С Нового года поезда до Ивангорода станут ежедневными.С Нового года поезда до Ивангорода станут ежедневными.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В связи с популярностью маршрута, с Нового года пара поездов, курсирующих между Петербургом и Ивангородом, станет ежедневной. До приграничного с Эстонией города составы отправятся с Балтийского вокзала.

- В целях улучшения качества обслуживания пассажиров с 1 января 2020 года в ежедневное обращение назначаются пригородные поезда №№ 6661 и 6662 на участке Санкт-Петербург-Балтийский – Ивангород, - сообщает пресс-служба «Северо-Западной пригородной пассажирской компании».

Состав с номером 6662 будет отправляться из Ивангорода в 6:00 утра и прибывать в город на Неве в 9:09. Обратный поезд уйдет с Балтийского вокзала в 18:05 и через три с небольшим часа - в 21:20 приедет в Ивангород.

Надо сказать, что указанные поезда курсируют и сейчас. Стоимость поезда до конечного пункта в них составляет 389 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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C 1 января 2020 года поезда Санкт-Петербург – Ивангород будут курсировать ежедневно
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