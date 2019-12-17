2019-12-17T11:45:01+03:00
Общество

Накануне Нового 2020 года Крысы популярность грызунов в Петербурге выросла вдвое

Живая крыса в среднем обойдется в 511 рублей, игрушечная – в 1140 рублей
Анна ПОСЛЯНОВА
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Разводить и продавать крысят к концу года Кабана тоже стали активней.Разводить и продавать крысят к концу года Кабана тоже стали активней.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Новый 2020 год, по восточному календарю, – год Белой Металлической Крысы. А потому в преддверии боя курантов популярность грызунов в качестве домашних животных резко выросла. В культурной столице предновогодний спрос на крысок выше, чем в среднем по стране (123 процента): по сравнению с годом Собаки, любовь к грызунам у петербуржцев выросла на 125 процентов.

Петербург и Москву нынче по праву можно назвать «крысиными столицами»: спрос к хвостатому символу наступающего года в этих мегаполисах составляет 15 и 18 процентов от общего по стране. А вот первым по росту спроса на праздничных грызунов стал Краснодар (там интерес к этим животным увеличился аж в семь раз).

Разводить и продавать крысят к концу года Кабана тоже стали активней. В среднем по стране предложение выросло в полтора раза, в лидерах – Тольятти с его плюс 171 процентом к 2018 году. А вот в Петербурге на крысят, похоже, намечается дефицит, ведь, несмотря на огромный спрос, продавать их стали всего на восемь процентов чаще.

– В среднем по стране стоимость домашней крысы составляет 500 рублей, что на 17 процентов больше, чем в 2018 году, – выяснили эксперты «Авито». – Дороже всего – в среднем по 800 рублей – крыс предлагают в Москве. А вот в Петербурге средняя стоимость этого грызуна – 511 рублей. За год петербургские крысы подросли в цене на восемь процентов.

Кстати, обзавестись игрушечной крысой намного дороже. Игрушка в виде символа 2020 года в Петербурге обойдется примерно в 1140 рублей, что выше, чем в среднем по России (914 рублей). Самые дорогие зубастые игрушки нашли в Саратове (1300 рублей).

Активнее всего игрушечными крысками торгуют в Москве (22 процентов от всех предложений по стране) и Петербурге (10 процентов). В целом же за год продавать «бессмертных» крыс стали в 12 раз чаще.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Накануне Нового 2020 года Крысы популярность грызунов в Петербурге выросла вдвое