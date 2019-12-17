2019-12-17T11:53:41+03:00
Происшествия

На многодетного отца-насильника из Ленобласти завели уголовное дело за незаконный оборот оружия

В особняке в деревне Химози нашли целый арсенал автоматов, пистолетов и боеприпасов
Лилия КОЗЛОВА
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На многодетного отца-насильника из Ленобласти завели уголовное дело за незаконный оборот оружияНа многодетного отца-насильника из Ленобласти завели уголовное дело за незаконный оборот оружияФото: Олег ЗОЛОТО
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Следственный комитет Ленинградской области 17 декабря возбудил уголовное дело по статье ч. 1 ст.222 УК РФ и ч. 1 ст.222.1 УК РФ – незаконный оборот оружия. Целый склад пистолетов, автоматов, наручников и патронов был обнаружен в доме многодетной семьи из деревни Химози Гатчинского района. Отцом многодетного семейства является 46-летний Андрей Б. Мужчина также подозревается в том, что на протяжении семи лет насиловал свою 13-летнюю дочь.

- В ходе осмотра места происшествия изъято огнестрельное автоматическое оружие: автоматы, пистолеты, боеприпасы и многое другое. Изъятое направлено на криминалистическую экспертизу, - сообщили в следственном комитете региона.

Орудия в доме было действительно много: оружейный порох, сотни патронов, магазины, бронежилеты, наручники, рации, пистолеты разных марок, автоматы Калашникова и многое, многое другое. Зачем мужчине нужно было столько оружия, предстоит выяснить правоохранителям.

На данный момент отец семейства задержан, его жена и восемь детей допрошены. С ними работают психологи. Назначен ряд экспертиз.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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