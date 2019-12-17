12-летняя школьница потеряла девственность с «другом Колей» и попала в травмпункт

СЕГОДНЯ 12:09 2019-12-17T12:09:01+03:00

Полиция разбирается в истории с изнасилованием 12-летней школьницы в Приморском районе. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

После «веселой» ночи девочка отправилась к врачам, а мужчина - в отделение полиции

Изменить размер текста: A A

От 12 до 20 лет лишения свободы грозит 24-летнему петербуржцу, который лишил девственности 12-летнюю подружку. В постели с мужчиной девочка оказалась после вечеринки с табаком и, вероятно, наркотиками. Все произошло в ночь на субботу в съемной квартире в Приморском районе.

- 16 декабря в полицию из травматологического пункта поступило сообщение о том, что за помощью с диагнозом «насильственные действия сексуального характера» обратилась малолетняя 2007 года рождения, - сообщает источник в правоохранительных органах.

К врачам девочка пришла в сопровождении мамы и позже была отправлена в детскую Филатовскую больницу.

Примчавшимся на вызов оперативникам школьница рассказала, что в минувшие выходные провела ночь в гостях у своего знакомого по имени Николай. С ним она после совместного распития спиртного «совершила половое сношение».

Спустя пару часов по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней был задержан ранее судимый за разбой 24-летний мужчина. Из его квартиры стражи порядка изъяли несколько бутылок из-под пива, окурки, прозрачную колбу, а также постельное белье.

По статье за сексуальное насилие в отношении лица, не достигшего 14 лет, подозреваемому грозит серьезный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU