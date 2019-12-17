2019-12-17T12:09:01+03:00
Происшествия

12-летняя школьница потеряла девственность с «другом Колей» и попала в травмпункт

После «веселой» ночи девочка отправилась к врачам, а мужчина - в отделение полиции
Петр КИБЕР
Поделиться:
Полиция разбирается в истории с изнасилованием 12-летней школьницы в Приморском районе.Полиция разбирается в истории с изнасилованием 12-летней школьницы в Приморском районе.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

От 12 до 20 лет лишения свободы грозит 24-летнему петербуржцу, который лишил девственности 12-летнюю подружку. В постели с мужчиной девочка оказалась после вечеринки с табаком и, вероятно, наркотиками. Все произошло в ночь на субботу в съемной квартире в Приморском районе.

- 16 декабря в полицию из травматологического пункта поступило сообщение о том, что за помощью с диагнозом «насильственные действия сексуального характера» обратилась малолетняя 2007 года рождения, - сообщает источник в правоохранительных органах.

К врачам девочка пришла в сопровождении мамы и позже была отправлена в детскую Филатовскую больницу.

Примчавшимся на вызов оперативникам школьница рассказала, что в минувшие выходные провела ночь в гостях у своего знакомого по имени Николай. С ним она после совместного распития спиртного «совершила половое сношение».

Спустя пару часов по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней был задержан ранее судимый за разбой 24-летний мужчина. Из его квартиры стражи порядка изъяли несколько бутылок из-под пива, окурки, прозрачную колбу, а также постельное белье.

По статье за сексуальное насилие в отношении лица, не достигшего 14 лет, подозреваемому грозит серьезный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель коммуналки набросился на петербурженку, угрожая убить ее
Считал себя царем: Служители церкви рассказали об отце-насильнике из Ленобласти
В Петербурге посчитали птиц на кормушках
Петербуржец украл продукты к новогоднему столу и елочную гирлянду
Пассажир маршрутки в Петербурге умер прямо во время поездки
Водоканал очистил 99% всех сточных вод Петербурга
Скандальному отельеру из Кемерово в Петербурге сожгли «Мерседес» за 10 миллионов рублей
Пьяный петербуржец позвонил в Кремль и «заминировал» метро «Проспект Большевиков»
Осел-«хищник» украл курицу у лисы в Ленобласти
Новогодние акции на квартиры от Компании Л1
12-летняя школьница потеряла девственность с «другом Колей» и попала в травмпункт
На многодетного отца-насильника из Ленобласти завели уголовное дело за незаконный оборот оружия
Накануне Нового 2020 года Крысы популярность грызунов в Петербурге выросла вдвое