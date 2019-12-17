Новогодние акции на квартиры от Компании Л1

СЕГОДНЯ 12:10 2019-12-17T12:34:31+03:00

Застройщик приготовил приятный сюрприз: теперь можно приобрести как готовое, так и строящееся жилье под низкий процент

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Новый год — время волшебства и подарков, а многие компании в предпраздничный период предлагают выгодные условия покупки, в том числе и жилья. Компания Л1 тоже не отстает и дарит возможность клиентам сэкономить.

Партнер Компании Л1 Банк «АК БАРС» запустил акцию «Зимняя сказка». Теперь квартиру в ипотеку под низкий процент - 7,99% годовых можно взять как в готовых, так и строящихся домах.

И условия кредита очень даже привлекательные. Смотрите сами: первый взнос от 20%. Срок от 1 года до 15 лет. Возраст заемщика от 18 до 70 лет (важно, последняя цифра на момент погашения ипотеки). Стаж работы небольшой, всего от 3 месяцев. Максимальная сумма кредита – 6 млн. рублей.

Внимание! Акция действует на готовые квартиры в жилых комплексах «Лондон Парк», «Маршал», «Премьер Палас», «Граф Орлов» и других, а также на строящиеся в ЖК «Граф Орлов».

— Цель акций — позволить как можно большему числу людей исполнить мечту о качественном жилье, - говорят в компании. – Новые спецпредложения анонсируем несколько раз в год так как они очень пользуются спросом. В том числе за счет того, что акции распространяются как на престижное жилье, так и на бюджетное

Стоит сказать, что Компания Л1 - крупнейший в Санкт-Петербурге строительно-инвестиционный холдинг. За 27 лет работы построили порядка 170 домов. В 2017 году по объемам сданного жилья Компания Л1 вошла в пятерку ведущих строительных компаний Северной столицы. Все дома застройщика, независимо от класса, расположены в обжитых районах города с развитой инфраструктурой и удобной транспортной доступностью.

ИСТОЧНИК KP.RU