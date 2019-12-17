Пьяный петербуржец позвонил в Кремль и «заминировал» метро «Проспект Большевиков»

СЕГОДНЯ 12:43 2019-12-17T12:43:04+03:00

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Прямо из Кремля пришло сообщение о, якобы, минировании станции метро «Проспект Большевиков». К петербургским полицейским обратились сотрудники администрации президента России и рассказали, что к ним поступил звонок о заложенной в подземке бомбе.

- В 23:40 15 декабря от звонившего поступила информация о том, что неизвестный мужчина предложил ему 16.12.2019 пронести бомбу на станцию метро «Проспект Большевиков», - сообщает источник в правоохранительных органах.

Номер звонившего в Кремль был быстро определен, а его владелец - вычислен. И пока сотрудники полицейского Управления на транспорте осматривали станцию, другие оперативники наведались домой к петербуржцу.

Шутником оказался безработный 33-летний мужчина. Он был пьян и не совсем понимал, что происходит. Его обязали явиться в отделение, а по факту ЧП завели дело о заведомо ложном сообщении о теракте.

ИСТОЧНИК KP.RU