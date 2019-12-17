Водоканал очистил 99% всех сточных вод Петербурга
В Петербурге реализуется программа по прекращению сброса неочищенных сточных вод в водные объекты. Последним мероприятием этой программы, позволившим приблизится к показателю 99%, стало выполнение работ по ликвидации прямых выпусков в Петроградском районе по набережной реки Карповка. Сточные воды направлены на очистку на Северную станцию аэрации.
- В ходе работ был выявлен целый ряд выпусков, которые ранее не были обнаружены. Это дождевые выпуски и дождеприемники. В рамках производства работ они также были ликвидированы, - сообщили в Водоканале.
Данный проект поддерживается правительством города. Деньги на его реализацию также даются из бюджета. Планируется, что работы завершатся в конце декабря 2019 года и будут ликвидированы прямые выпуски с общим расходом сточных вод около 533 тысяч кубометров в год.
Также ведется прокладка канализационных сетей общей протяженностью 2,1 тысячи метров диаметром 250-800 миллиметров. После переключения прямых выпусков сточные воды будут направлены на очистку на Северную станцию аэрации. Реализация проекта в полном объеме позволит улучшить качество воды реки, а также экологическую ситуацию в Петроградском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU