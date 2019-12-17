2019-12-17T13:02:09+03:00
Общество

Водоканал очистил 99% всех сточных вод Петербурга

Все работы направлены на улучшение экологической ситуации в городе
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Водоканал очистил 99% всех сточных вод ПетербургаВодоканал очистил 99% всех сточных вод ПетербургаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В Петербурге реализуется программа по прекращению сброса неочищенных сточных вод в водные объекты. Последним мероприятием этой программы, позволившим приблизится к показателю 99%, стало выполнение работ по ликвидации прямых выпусков в Петроградском районе по набережной реки Карповка. Сточные воды направлены на очистку на Северную станцию аэрации.

- В ходе работ был выявлен целый ряд выпусков, которые ранее не были обнаружены. Это дождевые выпуски и дождеприемники. В рамках производства работ они также были ликвидированы, - сообщили в Водоканале.

Данный проект поддерживается правительством города. Деньги на его реализацию также даются из бюджета. Планируется, что работы завершатся в конце декабря 2019 года и будут ликвидированы прямые выпуски с общим расходом сточных вод около 533 тысяч кубометров в год.

Также ведется прокладка канализационных сетей общей протяженностью 2,1 тысячи метров диаметром 250-800 миллиметров. После переключения прямых выпусков сточные воды будут направлены на очистку на Северную станцию аэрации. Реализация проекта в полном объеме позволит улучшить качество воды реки, а также экологическую ситуацию в Петроградском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель коммуналки набросился на петербурженку, угрожая убить ее
Считал себя царем: Служители церкви рассказали об отце-насильнике из Ленобласти
В Петербурге посчитали птиц на кормушках
Петербуржец украл продукты к новогоднему столу и елочную гирлянду
Пассажир маршрутки в Петербурге умер прямо во время поездки
Водоканал очистил 99% всех сточных вод Петербурга
Скандальному отельеру из Кемерово в Петербурге сожгли «Мерседес» за 10 миллионов рублей
Пьяный петербуржец позвонил в Кремль и «заминировал» метро «Проспект Большевиков»
Осел-«хищник» украл курицу у лисы в Ленобласти
Новогодние акции на квартиры от Компании Л1
12-летняя школьница потеряла девственность с «другом Колей» и попала в травмпункт
На многодетного отца-насильника из Ленобласти завели уголовное дело за незаконный оборот оружия
Накануне Нового 2020 года Крысы популярность грызунов в Петербурге выросла вдвое