Водоканал очистил 99% всех сточных вод Петербурга

СЕГОДНЯ 13:02 2019-12-17T13:02:09+03:00

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В Петербурге реализуется программа по прекращению сброса неочищенных сточных вод в водные объекты. Последним мероприятием этой программы, позволившим приблизится к показателю 99%, стало выполнение работ по ликвидации прямых выпусков в Петроградском районе по набережной реки Карповка. Сточные воды направлены на очистку на Северную станцию аэрации.

- В ходе работ был выявлен целый ряд выпусков, которые ранее не были обнаружены. Это дождевые выпуски и дождеприемники. В рамках производства работ они также были ликвидированы, - сообщили в Водоканале.

Данный проект поддерживается правительством города. Деньги на его реализацию также даются из бюджета. Планируется, что работы завершатся в конце декабря 2019 года и будут ликвидированы прямые выпуски с общим расходом сточных вод около 533 тысяч кубометров в год.

Также ведется прокладка канализационных сетей общей протяженностью 2,1 тысячи метров диаметром 250-800 миллиметров. После переключения прямых выпусков сточные воды будут направлены на очистку на Северную станцию аэрации. Реализация проекта в полном объеме позволит улучшить качество воды реки, а также экологическую ситуацию в Петроградском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU