2019-12-17T13:45:17+03:00
Происшествия

Пассажир маршрутки в Петербурге умер прямо во время поездки

Свидетели пытались оказать человеку первую помощь, но это не помогло
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге пассажир маршрутки неожиданно умер во время поездкиВ Петербурге пассажир маршрутки неожиданно умер во время поездкиФото: СОЦСЕТИ
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В Петербурге во время поездки в маршрутке скончался человек. Утром во вторник, 17 декабря, недалеко от станции метро «Международная» пассажиру микроавтобуса, следовавшего по маршруту номер 339, неожиданно стало плохо. Свидетели инцидента бросились оказывать человеку первую помощь, однако уже было поздно.

- Напротив дома 16 по Белы Куны в маршрутке скончался человек. Делали массаж сердца, к сожалению, не помог, - рассказали очевидцы.

Водитель маршрутки остановил транспорт, пассажиры вызвали скорую помощь и столпились вокруг мужчины. К тому моменту, как на место приехали медики, несчастный уже скончался, поэтому врачам ничего не оставалось, как констатировать смерть.

Причины внезапной смерти пассажира пока что не установлены. Пользователи сети выдвинули предположение, что человеку могло стать плохо из-за духоты в транспорте.

Сейчас умершего направили в морг. Причины кончины установят специалисты после обследования трупа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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