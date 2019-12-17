Петербуржец украл продукты к новогоднему столу и елочную гирлянду

СЕГОДНЯ 14:06 2019-12-17T14:06:51+03:00

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Житель Петербурга начал готовиться к празднованию Нового года и вечером в воскресенье, 15 декабря, отправился в магазин за продуктами и украшениями. Однако решил, что оплачивать «покупки» не обязательно и попытался вывезти тележку со всем добром мимо кассы. Далеко уехать мужчине не удалось, так как его заметила охрана магазина.

- Мужчина пришел в гипермаркет на Дальневосточном проспекте, сложил в тележку для покупок продукты, алкоголь и новогоднюю гирлянду на общую сумму более 2,7 тысяч рублей, и попытался вывезти ее мимо кассы. Работники магазина заметили, что гражданин не оплатил товары и сразу же нажали кнопку тревожной сигнализации, - сообщили в Росгвардии.

На сигнал сразу же отреагировал наряд вневедомственной охраны, который мгновенно прибыл на место. Вора-неудачника задержали, продукты с гирляндой отняли.

По факту попытки кражи возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине предстоит встречать Новый год с судебными разбирательствами.

ИСТОЧНИК KP.RU