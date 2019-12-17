2019-12-17T14:36:32+03:00
Дом. Семья

В Петербурге посчитали птиц на кормушках

Жители города увидели большую синицу, лазоревку, домового и полевого воробья
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржцы посчитали птиц, прилетающих к кормушкамПетербуржцы посчитали птиц, прилетающих к кормушкамФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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С наступлением холодов в Петербурге начался сезон подкормки птиц. Во всех районах города появились кормушки для пернатых, которые остаются зимовать в Северной столице. Во вторник, 17 декабря, в Смольном рассказали об акции, в рамках которой петербуржцы провели общегородской учет птиц на кормушках.

- Горожане считали птиц в парках, садах, на особо охраняемых природных территориях, около школ и детских садов, а также во дворах домов, - рассказали в Смольном.

Подсчетом пернатых занимались жители 12-ти районов Петербурга. Всех увиденных птиц они заносили в специальную таблицу, которую после передали организаторам. Так, в кормушках петербуржцы заметили большую синицу, лазоревку, домового и полевого воробья, а также менее распространенные виды: зеленушку, чечетку, московку, пищуху, длиннохвостую синицу. Также в Курортном районе горожане увидели стаю свиристелей.

Всего петербуржцы насчитали более 20 видом птиц у кормушек. Также полакомиться угощением прибегали белки и полевые мыши.

В следующий раз акция состоится с 17 по 19 января, но при желании провести учет птиц можно и в любой другой день, организаторы будут собирать информацию до марта 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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