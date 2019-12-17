Житель коммуналки набросился на петербурженку, угрожая убить ее

СЕГОДНЯ 14:49 2019-12-17T14:49:48+03:00

Мужчина распылил женщине в лицо перцовку, а потом схватился за нож

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В Петербурге сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который избил свою соседку и угрожал ее зарезать. Конфликт между горожанами возник в одной из коммунальных квартир в центре Северной столицы утром в понедельник, 16 декабря. Очень быстро ссора перешла в рукоприкладство.

- Во время бытового конфликта в коммунальной квартире в доме номер 49 по 8-ой Советской улице, мужчина распылил женщине в лицо баллончик с перцовым газом, побил ее, а затем, схватив нож, стал угрожать расправой, - сообщили в Росгвардии Петербурга.

Женщину спасли другие жильцы квартиры, которые услышали крики о помощи. Они сразу же позвонили в полицию и рассказали об опасной ситуации.

На вызов сразу же выехали сотрудники Росгвардии, которые оперативно задержали агрессивного мужчину и отправили в отделение полиции. Пострадавшей девушки вызвали карету скорой помощи. В произошедшем конфликте предстоит разобраться правоохранителям.

ИСТОЧНИК KP.RU