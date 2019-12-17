Парк 300-летия соединят с ЦПКиО пешеходной набережной
Еще одно общественное пространство может появиться в Санкт-Петербурге. Речь идет о благоустроенной набережной Большой Невки от входа в ЦПКиО с Приморского проспекта до парка 300-летия. Такую идею обсуждают в комитете по градостроительству и архитектуре (КГА).
- Согласно проекту, на участке от 3-го Елагина моста до парка имени 300-летия Петербурга вдоль береговой линии появятся непрерывные пешеходные и велодорожки, - пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.
Маршрут пройдет на ранее закрытой прибрежной территории, далее под ЗСД и Яхтенным мостом, мимо новостроек и соединится с парком 300-летия в районе ТРЦ «Питерлэнд».
- Большая часть прибрежных зон ограничена для пешеходов. Много где просто невозможно подойти к воде, да и сами берега не приведены в порядок, - рассказали журналистам в КГА.
К слову, идея создать новое общественное пространство с парком в районе от гипермаркета «Лента» на Савушкина 112 до Яхтенной улицы, витала в воздухе еще при Георгии Полтавченко, но до дела тогда не дошло.
Нынешняя стройка тоже начнется не сразу. Срок обозначен 2021 годом и то при условии, что будут выделены деньги из городского бюджета.
ИСТОЧНИК KP.RU