2019-12-17T15:38:25+03:00
Общество

Парк 300-летия соединят с ЦПКиО пешеходной набережной

Создание ново общественной зоны может начаться в 2021 году
Петр КИБЕР
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На берегу Большой Невки может появиться большая пешеходно-велосипедная зона. Фото: Яндекс.КартыНа берегу Большой Невки может появиться большая пешеходно-велосипедная зона. Фото: Яндекс.Карты
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Еще одно общественное пространство может появиться в Санкт-Петербурге. Речь идет о благоустроенной набережной Большой Невки от входа в ЦПКиО с Приморского проспекта до парка 300-летия. Такую идею обсуждают в комитете по градостроительству и архитектуре (КГА).

- Согласно проекту, на участке от 3-го Елагина моста до парка имени 300-летия Петербурга вдоль береговой линии появятся непрерывные пешеходные и велодорожки, - пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

Маршрут пройдет на ранее закрытой прибрежной территории, далее под ЗСД и Яхтенным мостом, мимо новостроек и соединится с парком 300-летия в районе ТРЦ «Питерлэнд».

- Большая часть прибрежных зон ограничена для пешеходов. Много где просто невозможно подойти к воде, да и сами берега не приведены в порядок, - рассказали журналистам в КГА.

К слову, идея создать новое общественное пространство с парком в районе от гипермаркета «Лента» на Савушкина 112 до Яхтенной улицы, витала в воздухе еще при Георгии Полтавченко, но до дела тогда не дошло.

Нынешняя стройка тоже начнется не сразу. Срок обозначен 2021 годом и то при условии, что будут выделены деньги из городского бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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