2019-12-17T16:13:43+03:00
Общество

Петербургский метрополитен рассказал, почему в тоннеле на «Спасской» стоит поезд

В готовом к работе составе всегда сидим машинист
Лилия КОЗЛОВА
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В метро Петербурга рассказали, зачем в тоннеле на "Спасской" всегда стоит поездВ метро Петербурга рассказали, зачем в тоннеле на "Спасской" всегда стоит поездФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Пассажиры Петербургского метрополитена не редко могли заметить, проезжая станцию «Спасская», что в тоннеле подземки стоит одинокий поезд. Находится он там всегда, причем, в полной боевой готовности. Однако мало кто знает, зачем он там нужен и почему. Во вторник, 17 декабря, пресс-служба метро раскрыла тайну.

- Это так называемый «горячий резерв». Такой поезд готов к работе, в нем находится машинист, который по команде поездного диспетчера в случае неисправности состава на линии, готов его заменить, - пояснили в петербургском метрополитене.

Как правило, так расставляют резервные поезда на тех линиях, где не хватает электродепо. При наличии на ветке двух депо «горячие резервы» находятся в них.

На сегодняшний день такие «горячие поезда» в Петербурге можно еще увидеть на станциях «Беговая», «Спасская», «Улица Дыбенко» и «Комендантский проспект».

ИСТОЧНИК KP.RU

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