2019-12-17T16:16:19+03:00
Общество

Самым популярным автобусом в Петербурге стал №74

За год по маршруту проехали 8,7 миллиона человек
Петр КИБЕР
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Самый популярный автобусный маршрут перевез за год 8,7 миллионов пассажиров.Самый популярный автобусный маршрут перевез за год 8,7 миллионов пассажиров.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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За две недели ко конца 2019 года один из основных перевозчиков Петербурга «Пассажиравтотранс» подвел итоги работы и определил самый популярный в городе маршрут. Им стал автобус номер 74 из Купчино. За год он перевез 8 миллионов 700 тысяч пассажиров.

- Автобусы связывают Фрунзенский и Центральный районы Петербурга и следуют от Малой Балканской ул. до пл. Пролетарской Диктатуры, - сообщает пресс-служба транспортной компании.

Учитывая огромный пассажиропоток, в будние дни на линии курсируют сразу 35 автобусов.

Как самый популярный маршрут, 74-й пополнит список проекта «Культурный маршрут». В пути пассажиры автобуса смогут услышать рассказы об истории Фрунзенского района, пассажирских перевозок и прочее. Для аудиоэкскурсии нужны установить на смартфон бесплатное приложение. Скачать его можно при помощи QR-кода в салоне автобуса.

Отметим, что второе и третье место заняли маршруты № 27 идущий по центру Петербурга № 93, соединяющий Приморский и Калининский районы. Каждый из них также перевез более 8 миллионов пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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