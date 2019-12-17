2019-12-17T16:54:00+03:00
Происшествия

Собака покусала ребенка в ресторане в Курортном районе Петербурга

Пес посетительницы заведения набросился на 3-летнюю девочку
Лилия КОЗЛОВА
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В ресторане в Комарово собака посетительницы покусала ребенкаВ ресторане в Комарово собака посетительницы покусала ребенкаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Житель Петербурга вместе со своими двумя детьми отправился в ресторан «Русская рыбалка», что находится в Комарово, Курортном районе города. Однако приятный отдых для семейной четы обернулся серьезным инцидентом. Все произошло 8 декабря. Мужчина пришел в заведение с сыном и 3-летней дочкой, на которую неожиданно набросилась собака посетительницы.

- Когда мужчина был в гардеробе с сыном, его 3-летнюю дочку укусила собака. Животное выскочило неожиданно и схватило девочку за спину, - сообщается в группе «Экстренный вызов Санкт-Петербург».

Собака принадлежала женщине, которая в это время оплачивала свой заказ. Отец укушенной девочки взял у хозяйки контакты, после чего та удалилась.

Однако оказалось, что женщина дала ложный телефон, по которому было не дозвониться. Да и имя она назвала не настоящее. Теперь мужчина разыскивает собачницу в синем пуховике. Маленькой, пострадавшей девочке пришлось делать укол от бешенства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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