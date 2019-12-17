2019-12-17T17:20:50+03:00
Спорт

В Петербурге открылся центр выдачи паспортов болельщиков Евро-2020

Чемпионат Европы по футболу пройдет в июне-июле будущего года
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге обсудили ход подготовки к Евро-2020В Петербурге обсудили ход подготовки к Евро-2020Фото: Олег ЗОЛОТО
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Будущим летом Петербург снова примет огромное количество футбольных болельщиков со всего мира в рамках чемпионата Евро-2020. В июне и июле на главном стадионе города на Неве «Газпром Арене» пройдут четыре матча финальной части турнира. Подготовка к спортивному событию уже идет полным ходом. В Северной столице открылся центр выдачи паспортов болельщиков.

- В начале декабря в торговом комплексе «Пассаж» открылся центр выдачи паспортов болельщиков Евро-2020. На Большой Морской улице около арки Главного штаба были установлены часы обратного отсчета до старта турнира, - рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

На данный момент уже начался набор волонтеров для работы на турнире. Заявки от желающих принять участие в этом масштабном спортивном мероприятии будут приниматься до 1 марта 2019 года. Планируется набрать 1500 человек волонтеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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