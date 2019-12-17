Новорожденные, появившиеся на свет в 2020 году в Ленобласти, получат подарки

СЕГОДНЯ 17:35 2019-12-17T17:35:18+03:00

Семьи малышей, появившихся на свет в 2020 году и зарегистрированных в органах ЗАГС или МФЦ Ленинградской области, будут получать «Подарок новорожденному» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Родителям малышей нужно будет предъявить свидетельство о рождении и свой паспорт

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В Ленинградской области семьи малышей, появившихся на свет в 2020 году и зарегистрированных в загсах или МФЦ региона, получат «Подарок новорожденному». Во вторник, 17 декабря, соответствующая акция была утверждена губернатором области Александром Дрозденко.

- Вручать подарки начнут с 1 марта 2020 года. При этом, право на получение подарочных наборов будет у семей всех, рожденных с 1 января 2020 года, при предъявлении свидетельства о рождении и паспорта родителя, - сообщили в правительстве Ленобласти.

Условия для получения подарка заключаются в том, чтобы один из родителей имел место жительства в Ленобласти, либо чтобы хотя бы малыш родился в регионе и его факт рождения был официально зарегистрирован на этой территории.

В подарок входят: байковое одеяло, пеленки, клеенка, боди с длинным и коротким рукавом, штанишки, чепчик, шапочка, прорезыватель для зубов, светоотражатели на коляску. Получить их можно будет в органах загса и МФЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU