Новорожденные, появившиеся на свет в 2020 году в Ленобласти, получат подарки
В Ленинградской области семьи малышей, появившихся на свет в 2020 году и зарегистрированных в загсах или МФЦ региона, получат «Подарок новорожденному». Во вторник, 17 декабря, соответствующая акция была утверждена губернатором области Александром Дрозденко.
- Вручать подарки начнут с 1 марта 2020 года. При этом, право на получение подарочных наборов будет у семей всех, рожденных с 1 января 2020 года, при предъявлении свидетельства о рождении и паспорта родителя, - сообщили в правительстве Ленобласти.
Условия для получения подарка заключаются в том, чтобы один из родителей имел место жительства в Ленобласти, либо чтобы хотя бы малыш родился в регионе и его факт рождения был официально зарегистрирован на этой территории.
В подарок входят: байковое одеяло, пеленки, клеенка, боди с длинным и коротким рукавом, штанишки, чепчик, шапочка, прорезыватель для зубов, светоотражатели на коляску. Получить их можно будет в органах загса и МФЦ.
ИСТОЧНИК KP.RU