2019-12-17T17:36:14+03:00
Общество

Следствие по делу доцента СПбГУ Олега Соколова хотят завершить уже в январе

Историка обвиняют в убийстве и расчленении своей 2-летней любовницы-аспирантки
Петр КИБЕР
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Дело доцента Соколова хотят передать в прокуратуру уже в январе.Дело доцента Соколова хотят передать в прокуратуру уже в январе.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Громкое дело доцента СПбГУ, который признался в убийстве и расчленении своей 24-летней любовницы Анастасии Ещенко, несколько приутихло. Сейчас обвиняемый на Москве, в институте судебной психиатрии имени Сербского, где должны определить его вменяемость, а следствие тем временем идет своим чередом. И оно уже близко к завершению.

- Уже в январе 2020 года следователи Следкома планируют направить уголовное дело бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на источники в СК РФ.

Сейчас следствию не хватает одного — заключения психолого-психиатрической экспертизы, которую делают историку в Москве. В зависимости от того, вменяем Соколов или нет, дело будет передано для рассмотрения по существу или направлен на лечение.

Впрочем, предварительное обследование не выявило каких-либо отклонений у человека, убившего, расчленившего и утопившего по частям в Мойке любимую, как он говорит, девушку.

Если дело передадут в суд, то экс-доценту СПбГУ грозит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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