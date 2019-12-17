2019-12-17T18:19:49+03:00
Общество

Трех коров и мясо лося не пустили в Петербург

Животные и сырье не прошли ветеринарный контроль
Лилия КОЗЛОВА
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Трех коров и 400 кг мяса лося не пустили в Петербург / Фото: РоссельхознадзорТрех коров и 400 кг мяса лося не пустили в Петербург / Фото: Россельхознадзор
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Россельхознадзор по Петербургу, Ленобласти и Псковской области не пустили в Петербург огромное количество мяса, а также трех коров. Прям проблема в документах, которые проверяются ветеринарным контролем.

- На пункте пропуска «Убылинка» был запрещен ввоз 19,8 тонн замороженного куриного мяса механической обвалки из Литвы, - сообщили в ведомстве.

Во время проверки документов, инспекторы установили, что информация об адресе импортера не соответствует действительности. Ввоз 19,8 тонн куриного мяса на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлена декларация о возврате груза.

Также было остановлено движение транспорта, перевозившего 400 килограммов мяса лося и трех коров. Машины ехали из Белоруссии. Товар ехал без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их безопасность и происхождение, также выявлено отсутствие на мясосырье клейм, а у животных - средств идентификации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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