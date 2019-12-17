Трех коров и мясо лося не пустили в Петербург
Россельхознадзор по Петербургу, Ленобласти и Псковской области не пустили в Петербург огромное количество мяса, а также трех коров. Прям проблема в документах, которые проверяются ветеринарным контролем.
- На пункте пропуска «Убылинка» был запрещен ввоз 19,8 тонн замороженного куриного мяса механической обвалки из Литвы, - сообщили в ведомстве.
Во время проверки документов, инспекторы установили, что информация об адресе импортера не соответствует действительности. Ввоз 19,8 тонн куриного мяса на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлена декларация о возврате груза.
Также было остановлено движение транспорта, перевозившего 400 килограммов мяса лося и трех коров. Машины ехали из Белоруссии. Товар ехал без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их безопасность и происхождение, также выявлено отсутствие на мясосырье клейм, а у животных - средств идентификации.
ИСТОЧНИК KP.RU