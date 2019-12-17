2019-12-17T18:41:48+03:00
Происшествия

На стройплощадке на севере Петербурга нашли три снаряда времен ВОВ

Боеприпасы находились в состоянии сильной коррозии и представляли серьезную опасность
Лилия КОЗЛОВА
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На стройплощадке в Петербурге нашли опасные боеприпасы времен ВОВ / Фото: РосгвардияНа стройплощадке в Петербурге нашли опасные боеприпасы времен ВОВ / Фото: Росгвардия
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В Петербурге нашли боеприпасы времен Великой Отечественной войны. В понедельник, 17 декабря, в дежурную часть главного управления Росгвардии поступило сообщение о том, что на строительной площадке рядом с домом 503 по выборгскому шоссе обнаружены ржавые предметы, внешне напоминающие артиллерийские снаряды.

- На место обнаружения прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Опасное место было оцеплено, земляные работы остановлены, - сообщили в Росгвардии.

На место оперативно прибыли специалисты-взрывотехники ОМОН, которые обследовали находку. Оказалось, что это три артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны: два 105-миллиметровых снаряда и один неразорвавшийся снаряд калибра 122 миллиметра.

Все боеприпасы были в состоянии сильной коррозии и представляли серьезную опасность. Специалисты ОМОН вывезли их и уничтожили с соблюдением необходимых мер предосторожности на специализированном полигоне, расположенном в Ленинградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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