2019-12-17T19:42:55+03:00
Здоровье

Стали известны лучшие и худшие больницы Петербурга за 2019 год

Комитет по здравоохранению Петербурга подвел итоги независимой оценки качества услуг 129 больниц
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге подвели итоги независимой оценки 129 больниц.В Петербурге подвели итоги независимой оценки 129 больниц.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Комитет по здравоохранению Петербурга подвел итоги независимой оценки качества оказания услуг медучреждениями города за 2019 год. Специалисты обработали почти 94 тысячи интерактивных анкет. Всего горожане поставили оценки 129 больницам через сайт министерства здравоохранения РФ или веб-ресурсы самих медучреждений.

Результаты перевели в баллы. Высшей оценки 100 удостоились кожно-венерологический диспансер №11, а также два противотуберкулезных диспансера – №14 и №2. Ниже всего отозвались о хосписе №3, который получил лишь 52 балла.

- Если говорить в целом, то 80 баллов и более получили 123 медицинских организаций из 129. Это 95,3%. Меньше получили только шесть больниц, что составило 4,7% от общего числа медучреждений, - делятся статистикой в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга.

Добавим, что посмотреть полный список лучших и худших больниц города можно по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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