В Петербурге посадили за решетку псевдо-сотрудников Пенсионного фонда

СЕГОДНЯ 20:40 2019-12-17T20:40:02+03:00

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Московский районный суд Петербурга отправил за решетку двух псевдо-сотрудников Пенсионного фонда РФ, за которыми тянется цепочка из 24 мошеннических преступлений.

Началось все с того, что весной 2018 года приятели Кузьмин и Галиев решили подзаработать на обмане пенсионеров. Они потратились на базу данных, содержащую персональную информацию горожан, получающих пенсию. Мошенники не пожалели денег и на бланки кассовых ордеров, поддельные квитанции и печать со штампом якобы от налоговой службы.

- Первое преступление они совершили 17 мая. Кузьмин и Галиев пришли к пенсионерке в доме на улице Кубинской. Бабушке рассказали о ложной выплате к страховой пенсии и попросили ее оплатить налог, чтобы получить деньги. В итоге у пенсионерки похитили 20 тысяч рублей. Помимо этого случая, они наведались еще к 23 пожилым горожанам 1933-1945 годов рождения, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

С 16 потерпевшими удалось пойти на мировую. Мошенники признали свою вину и раскаялись, однако суд был непреклонен и назначил каждому наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU