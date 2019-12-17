В новогоднюю ночь в центре Петербурга закроют несколько улиц от машин

СЕГОДНЯ 21:01 2019-12-17T21:01:26+03:00

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Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга предупредил автолюбителей о временном закрытии проезда на нескольких улицах центра города в новогоднюю ночь. Первым перекроют Певческий проезд вдоль домов №4 и №6-8 по Дворцовой площади с 10:00 30 декабря до 10:00 1 января. То же самое касается и проезда вдоль дома №4 по Дворцовой площади, а также на Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки.

- Ограничение коснется и Невского проспекта от улицы Садовой до Дворцового проезда, самого Дворцового проезда, Адмиралтейского проспекта от улицы Гороховой до Невского проспекта. На указанных участках движение для транспорта закроют с 20:00 31 декабря до 04:30 1 января, - сообщает пресс-служба КРТИ Петербурга.

Также с 02:00 до 04:00 1 января машинам не разрешать двигаться по Дворцовому мосту, Адмиралтейской набережной, Дворцовой набережной от Дворцового моста до Троицкого моста, а также по Биржевой площади.

ИСТОЧНИК KP.RU