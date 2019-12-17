2019-12-17T22:01:55+03:00
Происшествия

В Приморском районе объявился буйный борец с камерами видеонаблюдения

Недовольный мужчина разгромил все камеры в доме на аллее Котельникова [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В доме на аллее Котельникова объявился борец с камерами видеонаблюдения. Фото: vk.com/spb_todayВ доме на аллее Котельникова объявился борец с камерами видеонаблюдения. Фото: vk.com/spb_today
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Жители одного из жилых домов на аллее Котельникова в Петербурге ищут неизвестного борца с видеокамерами. 17 декабря около 3 часов ночи буйный мужчина выбежал из лифта. В руке у него был некий тяжелый предмет. Он молнией подбегал то к одной камере, то к другой, громя их со всей силой и приговаривая что-то нецензурное в недовольной форме. Злоумышленник не пожалел даже горшок с цветком.

Мужчина решил действовать ночью втайне от других жителей дома. Фото: vk.com/spb_today

Мужчина решил действовать ночью втайне от других жителей дома. Фото: vk.com/spb_today

- Страх и ненависть на аллее Котельникова. Когда перепутал подъезд с банком. Заявление в полицию написано, - пишет очевидец, опубликовавший фотографии громилы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

После уничтожения всех камер мужчина вызвал лифт и удалился в неизвестном направлении. Возможно, он житель этого дома. Петербуржцы в соцсетях гадают, что же стало причиной разгрома подъезда. Многие винят во всем наркотики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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