Полиция разыскивает вооруженных налетчиков на банк на улице Савушкина

17 Дек. 22:25 2019-12-17T23:48:50+03:00

В офис кредитной организации злоумышленники нагрянули с ножом и предметом, похожим, на автомат. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Полиция разыскивает двух налетчиков на банк, расположенный в одном из домов на улице Савушкина. Два злоумышленника нагрянули в офис организации 17 декабря около 8 вечера как гром среди ясного неба. Сотрудникам финансово-кредитного учреждения ничего не оставалось, как отдать деньги грабителям, поскольку они пришли с оружием.

- По предварительным данным, в помещение компании зашли двое мужчин. Деньги они вымогали под угрозой ножа и предмета, похожего на автомат. С награбленным злоумышленники скрылись в неизвестном направлении. Только после этого в полицию поступило сообщение о разбойном нападении, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ущерб банка все еще устанавливается. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция принимает необходимые меры к розыску и задержанию налетчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU