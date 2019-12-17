2019-12-17T23:48:50+03:00
Происшествия

Полиция разыскивает вооруженных налетчиков на банк на улице Савушкина

Двое мужчин нагрянули в офис компании около 8 вечера 17 декабря
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
В офис кредитной организации злоумышленники нагрянули с ножом и предметом, похожим, на автомат.В офис кредитной организации злоумышленники нагрянули с ножом и предметом, похожим, на автомат.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Полиция разыскивает двух налетчиков на банк, расположенный в одном из домов на улице Савушкина. Два злоумышленника нагрянули в офис организации 17 декабря около 8 вечера как гром среди ясного неба. Сотрудникам финансово-кредитного учреждения ничего не оставалось, как отдать деньги грабителям, поскольку они пришли с оружием.

- По предварительным данным, в помещение компании зашли двое мужчин. Деньги они вымогали под угрозой ножа и предмета, похожего на автомат. С награбленным злоумышленники скрылись в неизвестном направлении. Только после этого в полицию поступило сообщение о разбойном нападении, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ущерб банка все еще устанавливается. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция принимает необходимые меры к розыску и задержанию налетчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Мурино массово жалуются на грязную и пахучую воду из кранов
СКА героически обыграл «Северсталь» со счетом 4:3, уступая по ходу встречи на три шайбы
Власти намерены сократить отставание по инфраструктуре в Шушарах
Полиция разыскивает вооруженных налетчиков на банк на улице Савушкина
В Приморском районе объявился буйный борец с камерами видеонаблюдения
В Юнтолово сбили могучего лося
В новогоднюю ночь в центре Петербурга закроют несколько улиц от машин
В Петербурге посадили за решетку псевдо-сотрудников Пенсионного фонда
Спасатели МЧС готовятся к возможному наводнению в Петербурге и хотят закрыть дамбу
Стали известны лучшие и худшие больницы Петербурга за 2019 год
18 декабря в Петербурге закроют некоторые парки из-за бушующего ветра
У воспитанницы интерната в Ленобласти украли миллион рублей
На стройплощадке на севере Петербурга нашли три снаряда времен ВОВ
Трех коров и мясо лося не пустили в Петербург
Петербург ожидает ненастная погода и рекордная температура
Следствие по делу доцента СПбГУ Олега Соколова хотят завершить уже в январе
Новорожденные, появившиеся на свет в 2020 году в Ленобласти, получат подарки
В Петербурге открылся центр выдачи паспортов болельщиков Евро-2020