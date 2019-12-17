17 Дек. 23:18 2019-12-17T23:18:12+03:00

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Власти намерены сократить отставание по инфраструктуре в Шушарах. Об этом заявил 17 декабря вице-губернатор Николай Линченко, который встретился с жителями поселка, сообщившими о главных проблемах в районе.

Остро стоит потребность в новых детских садах, ведь в старых переполненность составляет 200%. Администрация района договорилась о выкупе в 2020 году у застройщика трех помещений в общей площадью 352 кв.м. Их как раз разместят под детские сады. Появится в поселке и новая детская поликлиника на Вилеровском переулке. Также в скором времени запустят строительство школы на 1650 мест.

Самые наболевшие темы в дорожной среде Шушар это узкие проезжие части, отсутствие тротуаров, а также светофоров на некоторых опасных перекрестках. Власти обещают взяться за решение вопросов.

- После транспортной реформы в июле 2020 года негосударственные перевозчики ликвидируются. Однако в поселке останется общественные автобусы с номерами 190, 385 и 34. Например, на маршрут №190 будут работать сразу 25 автобусов от 90 до 106 мест с пятиминутным интервалом движения, - сообщает пресс-служба Смольного.

Более того, в Шушарах появится трамвайная сеть, которая свяжет поселок с микрорайоном Славянка и станицей метро «Купчино».

ИСТОЧНИК KP.RU