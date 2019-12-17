2019-12-17T23:33:11+03:00
Спорт

СКА героически обыграл «Северсталь» со счетом 4:3, уступая по ходу встречи на три шайбы

Эта победа стала для армейцев двенадцатой подряд, СКА идет без потерь целых полтора месяца
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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СКА обыграл "Северсталь" и добыл 12 победу к ряду. Фото: vk.com/skaСКА обыграл "Северсталь" и добыл 12 победу к ряду. Фото: vk.com/ska
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СКА показал силу воли и смог отыграть три шайбы и победить «Северсталь» со счетом 4:3 в очередном матче регулярки КХЛ. Удивительно, но петербургские армейцы не проигрывают уже 12 встреч подряд. Это ни много ни мало целых полтора месяца.

Однако первые два периода против «Северстали» оказались холодным душем для СКА. Армейцы проигрывали 0:3. Реабилитация успешно началась в третьем отрезке встречи. Силами Бурдасова, Ткачева и Бенгтссона команда сравняла счет. Исход решился в овертайме, когда на третьей минуте шайба Карпова расставила все по местам.

- Здесь все просто, плохое начало. Даже комментировать нечего. К концу, конечно, разбегались, но первые два периода выдали откровенно слабые. В итоге забили голы хорошие, но самое главное – проявили характер. Порадовали болельщиков, им наверняка понравился сценарий, - подвел итоги главный тренер СКА Алексей Кудашов на послематчевой пресс-конференции.

Следующая игра петербургских армейцев пройдет 19 декабря против ЦСКА. Напомним, команды встретятся на «Газпром Арене». Начало поединка в 20:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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