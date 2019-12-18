2019-12-18T00:08:09+03:00
Происшествия

Жители Мурино массово жалуются на грязную и пахучую воду из кранов

Без чистой воды западный микрорайон Мурино живет уже целые сутки
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Местная управляющая компания завалила "Водоканал" жалобами и требует как можно скорее взять пробы грязной воды. Фото: vk.com/9kino.liveМестная управляющая компания завалила "Водоканал" жалобами и требует как можно скорее взять пробы грязной воды. Фото: vk.com/9kino.live
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С 16 на 17 декабря жители Мурино начали массово жаловаться в соцсетях на грязную воду, текущую из кранов с характерным неприятным запахом. У кого-то она была просто мутная, у других окрасилась в желтоватый цвет. Итог один – пить такую воду небезопасно, а мыться невозможно. Оказалось, беда охватила дома всего западного микрорайона Мурино.

Многочисленные обращения разрывали горячую линию местной управляющей компании. За решение проблемы взялась администрация. Затем ООО «УК Мурино» “постучалось” уже в «Водоканал» с требованием изменить ситуацию к лучшему.

- УК вынуждено промывать магистральные и внутриплощадочные сети Мурино для нормализации качества воды. В результате мы терпим большие убытки. Просим незамедлительно устранить проблему. Направьте ваших представителей «Водоканала» 18 декабря к 8:00 для отбора проб воды. Одну дополнительную пробу нужно сделать для нашей управляющей компании, а другую для независимой лаборатории, - говорится в документе обращения ООО «УК Мурино».

Горожане надеются, что жалоба даст результат, и они проснутся с чистой водой в своих квартирах уже в среду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Жители Мурино массово жалуются на грязную и пахучую воду из кранов
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