С выставки декоративных животных в «Экспофоруме» похитили щенка самоеда

СЕГОДНЯ 00:40 2019-12-18T00:40:13+03:00

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С выставки декоративных животных в «Экспофоруме», прошедшей с 14 по 15 декабря в Петербурге, похитили щенка породы самоед. Хозяйка украденной собаки уже несколько дней пытается найти злоумышленников. В ее расположении оказались фотографии предполагаемых воров – похоже, что это мужчина и женщина. Судя по номерам авто, пара приехала в Северную столицу из Карелии.

Пушистую малютку уже ищет полиция, машину объявили в розыск. Тем не менее, хозяйка хочет вернуть щенка как можно скорее.

Пушистой красавице всего 3,5 месяца. Фото: vk.com/spb_today

- Девочке 3,5 месяца. С чипом и клеймом. Фото щенка и людей с авто, на котором украли малышку, прикрепляю, - гласит пост близкой подруги хозяйки в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Любую информацию о самоедской собачке можно передать по телефону по ссылке. Петербуржцы гадают, что именно собираются сделать с декоративным щенком воры и надеются, что девочка абсолютно здорова.

ИСТОЧНИК KP.RU