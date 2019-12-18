2019-12-18T01:10:29+03:00
Общество

Генконсульство Финляндии в Петербурге меняет режим работы в новогодние праздники

Визовый центр Финляндии в Петербурге также закроется на несколько дней
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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И Генконсульство и визовый центр Финляндии в Петербурге закроются на несколько дней из-за новогодних праздников.И Генконсульство и визовый центр Финляндии в Петербурге закроются на несколько дней из-за новогодних праздников.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Генеральное консульство и визовый центр Финляндии в Петербурге поменяют режим своей работы из-за грядущих новогодних праздников. Изменения коснутся конца декабря 2019 года и начала 2020-го. Горожанам советуют быть внимательнее и заранее обращаться в дипломатическое представительство.

- Генконсульство закроет свои двери с 24 по 26 декабря 2019 года, а также с 1 по 2 января и с 6 по 7 января 2020 года. Что касается визового центра, то 31 декабря он будет работать только до 14:00 и то лишь на выдаче документов. 1, 2 и 7 января его закроют. С 3 по 6 января визовый центр проработает в укороченном графике с 8:00 до 12:00. А 8 января он откроется в обычном режиме, - сообщает сайт Генконсульства Финляндии в Петербурге.

Напомним, что петербуржцам, собирающимся на новогодние праздники в Финляндию, следует оформлять визу заранее из-за большого спроса и очередей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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