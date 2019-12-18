Под Гатчиной «Лада» влетела под движущийся поезд

СЕГОДНЯ 01:40 2019-12-18T01:40:01+03:00

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Ночью 17 декабря в Ленобласти «Лада» столкнулась с движущимся поездом. Авария транспортов из разной весовой категории произошла на 58-м километре автодороги «Кировск - Мга - Гатчина - Большая Ижора». На камере видеонаблюдения заметно, как легковушка пытается затормозить перед красным сигналом светофора на железнодорожном переезде, но по неизвестным причинам дергается с места и попадает прямо под поезд.

- За рулем ВАЗ-2114 оказался 31-летний мужчина. В результате ДТП никто не пострадал, - передает сообщество «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» во «Вконтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Гатчинскому району Ленобласти.

Бездумные действия водителя легковушки чуть не привели к трагедии. Некоторые петербуржцы, впрочем, ставят на то, что машина была технически неисправна. Что можно сказать точно, после жесткой аварии ее восстановление влетит в копеечку.

Поезд сбил "Ладу" под Гатчиной.

ИСТОЧНИК KP.RU