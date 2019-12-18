2019-12-18T01:40:01+03:00
Происшествия

Под Гатчиной «Лада» влетела под движущийся поезд

По неизвестной причине водитель дернулся с места на железнодорожном переезде [фото, видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Водитель сбитой "Лады" чудом остался жив. Фото: vk.com/dorinspbВодитель сбитой "Лады" чудом остался жив. Фото: vk.com/dorinspb
Изменить размер текста:

Ночью 17 декабря в Ленобласти «Лада» столкнулась с движущимся поездом. Авария транспортов из разной весовой категории произошла на 58-м километре автодороги «Кировск - Мга - Гатчина - Большая Ижора». На камере видеонаблюдения заметно, как легковушка пытается затормозить перед красным сигналом светофора на железнодорожном переезде, но по неизвестным причинам дергается с места и попадает прямо под поезд.

- За рулем ВАЗ-2114 оказался 31-летний мужчина. В результате ДТП никто не пострадал, - передает сообщество «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» во «Вконтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Гатчинскому району Ленобласти.

Бездумные действия водителя легковушки чуть не привели к трагедии. Некоторые петербуржцы, впрочем, ставят на то, что машина была технически неисправна. Что можно сказать точно, после жесткой аварии ее восстановление влетит в копеечку.

Поезд сбил "Ладу" под Гатчиной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кировском районе обнаружили гаражи с 10 тоннами контрафактной водки
Под Гатчиной «Лада» влетела под движущийся поезд
Генконсульство Финляндии в Петербурге меняет режим работы в новогодние праздники
С выставки декоративных животных в «Экспофоруме» похитили щенка самоеда
Жители Мурино массово жалуются на грязную и пахучую воду из кранов
СКА героически обыграл «Северсталь» со счетом 4:3, уступая по ходу встречи на три шайбы
Власти намерены сократить отставание по инфраструктуре в Шушарах
Полиция разыскивает вооруженных налетчиков на банк на улице Савушкина
В Приморском районе объявился буйный борец с камерами видеонаблюдения
В Юнтолово сбили могучего лося
В новогоднюю ночь в центре Петербурга закроют несколько улиц от машин
В Петербурге посадили за решетку псевдо-сотрудников Пенсионного фонда
Спасатели МЧС готовятся к возможному наводнению в Петербурге и хотят закрыть дамбу
Стали известны лучшие и худшие больницы Петербурга за 2019 год
18 декабря в Петербурге закроют некоторые парки из-за бушующего ветра
У воспитанницы интерната в Ленобласти украли миллион рублей
На стройплощадке на севере Петербурга нашли три снаряда времен ВОВ
Трех коров и мясо лося не пустили в Петербург
Петербург ожидает ненастная погода и рекордная температура
Следствие по делу доцента СПбГУ Олега Соколова хотят завершить уже в январе
Новорожденные, появившиеся на свет в 2020 году в Ленобласти, получат подарки
В Петербурге открылся центр выдачи паспортов болельщиков Евро-2020