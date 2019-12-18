2019-12-18T02:07:14+03:00
Происшествия

В Кировском районе обнаружили гаражи с 10 тоннами контрафактной водки

На месте поймали с поличным двух грузчиков, которые уверяли, что они ни при чем [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Около 10 тонн опасной водки разлили по канистрам и компактно расставили в гаражах. Фото: 78.мвд.рфОколо 10 тонн опасной водки разлили по канистрам и компактно расставили в гаражах. Фото: 78.мвд.рф
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Сотрудники экономической полиции Кировского района Петербурга заглянули на улицу Маршала Говорова, где в двух гаражах местного кооператива обнаружили около 10 тонн контрафактной водки. Алкоголь не только незаконно хранили, но и производили в неизвестных условиях и без соответствующей лицензии.

На месте поймали с поличным двух грузчиков-водителей, которые заверили, что они ни при чем и дали показания. Внутри гаражей полицейских ждало настоящее спиртосодержащее сокровище.

Полиция пытается выяснить, кто организовал подпольное производство водки. Фото: 78.мвд.рф

Полиция пытается выяснить, кто организовал подпольное производство водки. Фото: 78.мвд.рф

- Изъято три самодельных наливных устройства с фильтрами механической очистки со шлангами и электрическим насосом. Два из них объемом в тонну, а другой в 200 литров. Также с места забрали водку массой более 9 тонн, три сотни 5-литровых канистр, крышки, 10 бумажных лент с этикетками товарных знаков алкоголя известного бренда и пищевые ароматизаторы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу.

В данный момент стражи порядка разбираются, кто организовал подпольное производство и куда именно сбывали контрафактную водку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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