Организатора теракта в петербургском метро неожиданно перевели из «Крестов» в СИЗО «Горелово»

СЕГОДНЯ 08:30 2019-12-18T08:30:14+03:00

Осужденног за теракт в метро Аброра Азимова перевели зи "Крестов" в другой следственный изолятор. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Организатора, как считает следствие, теракта в петербургском метро Аброра Азимова, неожиданно перевели из «Крестов» в СИЗО «Горелово». Это стало сюрпризом для его адвоката.

- Аброра Азимова перевели в СИЗО-6. В Горелово. Причины выясняются, - написал в телеграм-канале адвокат осужденного Виктор Дроздов.

Корреспонденту «КП-Петербург» представители стороны защиты сообщили, что беспокоятся Азимове, ведь о следственнои изоляторе в Горелово идет дурная слава.

Напомним, что теракт в петербургском метрополитене произошел 3 апреля 2017 года. В результате взрыва вагона при подъезде к станции «Технологический институт» погибли 15 человек.

Следствие шло больше двух лет и 10 декабря 2019-го в 1-м Западном окружном военном суде вынесли приговор 11 обвиняемым. Все они были признаны виновными и получили длительные тюремные сроки от 19 до 28 лет. Пожизненное заключение, как организатор взрыва, получил Аброр Азимов. При этом сторона защиты собиралась подавать апелляцию. Сами осужденные вины не признают.

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Сегодня, 10 декабря, в 1-м Западном окружном военном суде огласили приговор 11 обвиняемым в теракте в петербургской подземке. Судебный процесс длился почти девять месяцев. Одному подсудимому, Аброру Азимову, дали пожизненное, остальным – 19-28-летние сроки (подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU