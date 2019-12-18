На Пионерской улице водитель разбил прокатный «Порше»
Машины каршеринга бывают разные. Не все они дешевые «Поло», «Рио» или «Солярисы», есть в парке прокатных компаний и элитные машины. Такие, как «Порше». Именно такой дорогой кроссовер голубого цвета разбили утром на Петроградской стороне.
- Минус «Порше Макан» Яндекс.Драйва. Водитель сбежал с места ДТП на Пионерской улице, - пишут очевидцы аварии в соцсетях.
Судя по опубликованным фото, представитель прокатной компании уже печально осматривает застрявшую в заборе элитную иномарку. Стоит сказать, что таких каршеринговых машин в Петербурге было всего шесть. Теперь стало на одну меньше.
Конечно, авто разбито не слишком сильно и его можно восстановить, но в случае с «Порше» стоить это будет очень недешево. К слову, стоимость такого кроссовера начинается от 4 миллионов рублей. И если водитель сер за руль не по «левому» аккаунту, то отвечать за ДТП придется именно ему.
ИСТОЧНИК KP.RU