2019-12-18T09:15:42+03:00
Происшествия

На Пионерской улице водитель разбил прокатный «Порше»

Клиент испугался ответственности и бросил дорогую машину из каршеринга на месте ДТП
Петр КИБЕР
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На Пионерской улице разбили прокатный "Порше Макан". Фото: vk.com/spb_todayНа Пионерской улице разбили прокатный "Порше Макан". Фото: vk.com/spb_today
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Машины каршеринга бывают разные. Не все они дешевые «Поло», «Рио» или «Солярисы», есть в парке прокатных компаний и элитные машины. Такие, как «Порше». Именно такой дорогой кроссовер голубого цвета разбили утром на Петроградской стороне.

- Минус «Порше Макан» Яндекс.Драйва. Водитель сбежал с места ДТП на Пионерской улице, - пишут очевидцы аварии в соцсетях.

Судя по опубликованным фото, представитель прокатной компании уже печально осматривает застрявшую в заборе элитную иномарку. Стоит сказать, что таких каршеринговых машин в Петербурге было всего шесть. Теперь стало на одну меньше.

Конечно, авто разбито не слишком сильно и его можно восстановить, но в случае с «Порше» стоить это будет очень недешево. К слову, стоимость такого кроссовера начинается от 4 миллионов рублей. И если водитель сер за руль не по «левому» аккаунту, то отвечать за ДТП придется именно ему.

ИСТОЧНИК KP.RU

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