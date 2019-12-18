2019-12-18T09:41:23+03:00
Общество

От Шушар до Купчино запустят «Чижика»

В Смольном заявили, что договор о строительстве трамвайной линии уже подписан
Петр КИБЕР
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Транспотрные проблемы Шушар решат с помощью "Чижика".Транспотрные проблемы Шушар решат с помощью "Чижика".Фото: Артем КИЛЬКИН
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Смольный и застройщики продолжают решать транспортные проблемы отдаленных районов Петербурга. Часто оттуда, где есть новостройки, просто не на чем уехать. Так страдают жители Шушар и Славянки. Но в перспективе им станет жить проще, ведь до них о метро «Купчино» пустят «Чижика».

- По итогам совещания по комплексному развитию социальной инфраструктуры в Шушарах под руководством вице-губернатора Петербурга Николая Линченко, было заявлено о подписании соглашения на строительство трамвайной линии, - пишет «Мойка 78».

Ранее «Комсомолка» уже сообщала о договоре, который заключили комитет по инвестициям Петербурга и «БалтНедвижСервис». Компания стала победителем тендера на строительство трамвайной сети по маршруту станция метро «Купчино» — Шушары — микрорайон Славянка.

Всего предстоит проложить 21 километр трамвайных путей и построить депо. На маршруте появится 15 остановок. Дорога из конца в конец будет занимать около получаса. Что вдвое быстрее, чем другим транспортом сейчас.

На первом этапе - до 2023 года - трамвай пустят от Балканской площади до Новгородской улицы в Шушарах. А вторая очередь, до Славянки, откроется еще через год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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