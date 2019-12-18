СКР опроверг информацию о том, что поводом для проверки многодетной семьи, где насиловали дочь, стала мать

СЕГОДНЯ 10:01 2019-12-18T10:05:12+03:00

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В Ленинградской области следователи продолжают разбираться в запутанной истории семьи 46-летнего Андрея Бовт. Мужчина был обвенчан со своей двоюродной сестрой. Пара воспитывала восьмерых детей, семеро из них были рождены прямо в доме ванной. У них никогда не было документов, они не ходили в школу и не лечились в больнице. Кроме этого, у Бовта нашли целый арсенал оружия с автоматами, пистолетами и гранатами. Как оказалось, отец на протяжении 7 лет насиловал одну из своих дочерей. Надругательства начались когда девочке было шесть лет.

Сейчас появилась информация, что первой к следователям обратилась сама мать, которая долго молчала о насилии над дочерью. Но следователи опровергли эту информацию.

Мать детей написала заявление на своего сожителяФото: Олег ЗОЛОТО

- С сообщением о преступлении в следственные органы обратилась другая женщина, - рассказали "КП-Петербург" в СУ СКР по Ленинградской области. - После чего сотрудники следственного комитета совместно с оперативными сотрудниками выехали по указанному адресу для проверки. И уже после этого мать детей написала заявление на своего сожителя с просьбой привлечь его к ответственности.

Напомним, что, как ранее писала "КП-Петербург", на изувера пожаловалась прихожанка церкви, которая узнала об изнасилованиях.

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ИСТОЧНИК KP.RU