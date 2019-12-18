В Петербурге может быть побит температурный рекорд

СЕГОДНЯ 10:20 2019-12-18T10:20:34+03:00

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Разговоры о петербургской погоде извечны и ведутся как минимум с 1703 года. При этом современные горожане уверены, что раньше и трава была зеленее и снег белее. А уж зимы-то точно были настоящие, суровые. Но синоптики знают, что и 60 лет назад в декабре шли дожди. Теплее всего 18 декабря было в 1956 году. Но сегодня этот рекорд может быть побит.

- Максимальная температура воздуха для 18 декабря в Северной столице зафиксирована в 1956 году и составляет +6,4 градуса. - сообщает на своей странице в «Фейсбуке» метеоролог Михаил Леус.

Учитывая, что на нынешнюю среду сами синоптики обещают от двух до семи градусов выше ноля, то шанс повторить или даже превзойти предыдущее достижение есть.

Стоит сказать, что такие показатели превышают климатическую норму примерно на 10 градусов. В обычной ситуации термометры должны показывать -3...-5 градусов, но не показывают. Причиной этому стали теплые массы воздуха, принесенные циклоном с Атлантики.

Из-за циклонического вихря 18 декабря в Петербурге дождливо и ветрено. В городе ждут шторма и наводнения.

ИСТОЧНИК KP.RU