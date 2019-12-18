2019-12-18T10:20:40+03:00
Происшествия

Выезд из Красного села в Петербург намертво встал в пробку

Причиной жесткого затора стала авария на перекрестке проспекта Ленина и улицы Пушкина
Лилия КОЗЛОВА
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Выезд из Красного села в Петербург по проспекту Ленина встал в пробкуВыезд из Красного села в Петербург по проспекту Ленина встал в пробкуФото: СОЦСЕТИ
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Утро среды, 18 декабря, в Петербурге снова началось с пробок. На 10 часов в общем по городу наблюдаются 5-балльные заторы. Однако в некоторых районах Северной столицы движение автомобилей практически полностью остановилось. Из-за аварии, произошедшей в половине девятого утра на пересечении проспекта Ленина и улицы Пушкина намертво встал выезд из Красного села в сторону города на Неве.

- Выезд из Красного села в сторону Петербурга полностью перекрыт. Объезжаем, - предупреждают стоящие в пробки автомобилисты.

Водители, спешащие на работу, объезжают двухкилометровую пробку по соседним улицам: через Кировскую, Зеленую, некоторые выбираются на Кировское шоссе. Также автомобилисты сообщают, что Таллинское шоссе свободно для проезда.

Кроме того, намертво стоит Троицкий и Литейный мосты в сторону центра города. Также частично в пробке погрязли Дворцовая набережная, набережная Кутузова и Пироговская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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