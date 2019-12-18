2019-12-18T10:56:24+03:00
Происшествия

Вместо черной икры петербуржцу продали 13 кг пластиковых шариков

За поддельный деликатес мужчина отдал больше 230 тысяч рублей
Петр КИБЕР
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Вместо 13 килограммов черной икры перетербуржец получил полимерные шарики.Вместо 13 килограммов черной икры перетербуржец получил полимерные шарики.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Шикарное застолье сорвалось у петербургского предпринимателя, который в преддверии праздников хотел купить большую партию черной икры. Увы, но вместо дорогого деликатеса мужчине подсунули черные пластиковые шарики.

- В полицию обратился предприниматель, который владеет фирмой по продаже морепродуктов. Он сообщил, что у него обманным путем выманили 234 тысячи рублей, - сообщает источник в правоохранительных органах.

А начиналось все хорошо. На телефон бизнесмену позвонил некий Андрей и предложил купить черную икру по очень привлекательной цене. Коммерсант согласился и действительно получил продукт отличного качества.

Так было еще два раза. А потом все тот же знакомый сообщил о партии икры весом в 13 килограммов по 18 тысяч рублей каждый. Стороны ударили по рукам. Только когда коммерсант решил попробовать икорку, в банке вместо нее оказались полимерные черные шарики - муляж.

Естественно, что телефон «Андрея» уже не отвечал. Поняв, что его «нагрели», мужчина пошел в полицию. Теперь мошенника ищут стражи порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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