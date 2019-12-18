«Гостеприимный» хозяин изнасиловал женщину в Ленобласти, угрожая ей ножом

СЕГОДНЯ 11:02 2019-12-18T11:02:46+03:00

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Поход в гости к знакомому для жительницы поселка Любань в Ленобласти обернулся неприятным инцидентом. В марте 2019 года 33-летняя женщина зашла к соседу на бокальчик спиртного. Однако после светской беседы мужчина решил развлечься. Приставив к своей гостье нож, изнасиловал ее.

- В полицию Тосненского района 15 декабря обратилась 33-летняя безработная жительница Любани, которая рассказала, что в середине марта зашла в гости к 56-летнему знакомому в квартиру в доме 11 по проспекту Мельникова, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Там гостья вместе с хозяином устроили застолье, после которого мужчина стал угрожать ей ножом и изнасиловал. Долгое время женщина молчала об этом, боясь последствий. Но спустя девять месяцев все же решилась обратиться в полицию.

Во вторник, 17 декабря, стражи порядка задержали подозреваемого у него дома. Известно, что мужчина нигде не работает, а также три раза был судим. В 2005 году его отправили в тюрьму за убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU