В Петербурге готовятся закрыть дамбу из-за угрозы наводнения
С самого раннего утра среды, 18 декабря, в Петербурге идет проливной дождь. Также ожидается серьезное усиление ветра до 24 метров секунду. Погодные условия совсем не зимние. Из-за большого количества осадков и возможного шторма в Северной столице экстренные службы находятся в полной боевой готовности. А руководство Комплекса защитных сооружений и вовсе может закрыть створки дамбы, если нагонная волна поднимет уровень воды в Финском заливе до опасного.
- За 48 часов мы всегда знаем, что будет повышение уровня воды. Вчера говорить об этом было еще преждевременно. Сейчас все службы готовы, подготовительные меры проведены, затоплены уже доковые камеры, - приводят слова пресс-службы дамбы «Невские новости».
В дамбе отметили, что 18 декабря наводнения еще ждать не стоит. Пик нагонной волны придется на 19 число.
На 11 часов утра уровень воды в Неве по данным Горного института Петербурга всего 48 сантиметров, что не является критической отметкой.
ИСТОЧНИК KP.RU