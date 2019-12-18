2019-12-18T11:27:26+03:00
Происшествия

В Петербурге готовятся закрыть дамбу из-за угрозы наводнения

Доковые камеры защитного сооружения уже затоплены
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге готовятся закрыть дамбу из-за угрозы наводнения / Фото: ФКП КЗСВ Петербурге готовятся закрыть дамбу из-за угрозы наводнения / Фото: ФКП КЗС
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С самого раннего утра среды, 18 декабря, в Петербурге идет проливной дождь. Также ожидается серьезное усиление ветра до 24 метров секунду. Погодные условия совсем не зимние. Из-за большого количества осадков и возможного шторма в Северной столице экстренные службы находятся в полной боевой готовности. А руководство Комплекса защитных сооружений и вовсе может закрыть створки дамбы, если нагонная волна поднимет уровень воды в Финском заливе до опасного.

- За 48 часов мы всегда знаем, что будет повышение уровня воды. Вчера говорить об этом было еще преждевременно. Сейчас все службы готовы, подготовительные меры проведены, затоплены уже доковые камеры, - приводят слова пресс-службы дамбы «Невские новости».

В дамбе отметили, что 18 декабря наводнения еще ждать не стоит. Пик нагонной волны придется на 19 число.

На 11 часов утра уровень воды в Неве по данным Горного института Петербурга всего 48 сантиметров, что не является критической отметкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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