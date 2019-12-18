2019-12-18T12:07:02+03:00
Общество

Депутаты утвердили Максима Соколова на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга

«За» кандидатуру бывшего министра транспорта РФ проголосовали 43 народных избранника
Петр КИБЕР
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Максима Соколова утвердили на должность вице-гуернатора Петербурга.Максима Соколова утвердили на должность вице-гуернатора Петербурга.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Максим Соколов станет новым вице-губернатором Петербурга. Теперь это уже точно. После того, как депутаты Законодательного Собрания утвердили его кандидатуру 43 голосами «за», губернатору Северной столицы осталось лишь официально утвердить назначение.

- Дать согласие на назначение Максима Юрьевича Соколова на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, отвечающего за решение вопросов инвестиционной политики, транспорта и туризма, - говорится в тексте постановления, опубликованном пресс-службой ЗакСа.

Напомним, что в правительстве города Соколов займет место уже бывшего вице-губернатора Олега Маркова, попросившего освободить его от обязанностей, чтобы «сосредоточиться на работе над проектами, способствующими повышению инвестиционного потенциала Северной столицы и созданию комфортных условий для петербуржцев и гостей города».

Напомним, что Максим Соколов - уроженец Ленинграда. В начале 2000-х годов он уже работал в Смольном, откуда перешел на должность министра транспорта России, на которой и находился до лета 2018 года. Потом он стал членом совета директоров крупного строительного холдинга, а теперь снова вернулся в правительство Петербурга. Учитывая предстоящую транспортную реформу и проблемы с развитием метро, его опыт очень пригодится родному городу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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