В страшной аварии на КАД сгорели легковушка и автобус
Страшное по своему виду ДТП произошло на внутренней части Кольцевой автодороги Санкт-Петербурга. Перед съездом на проспект Косыгина «Хендэ Солярис» врезался в стоявший ПАЗ дорожных служб. И легковушка и автобус сгорели.
- 18 декабря около 12:00 Красногвардейский район, 35-й километр внутреннего кольцо КАД. В результате ДТП произошло возгорание транспортных средств. Прибывшими подразделениями пожар ликвидирован, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.
Несмотря на все усилия пожарных, и сама иномарка и автобус дорожной службы сгорели до тла. Он, по счастью, стоял пустым в тот момент, как в него врезался легковой автомобиль. Все рабочие были с наружи.
По сведениям МЧС, жертв и пострадавших нет. При этом очевидцы аварии в соцсетях утверждают, что есть как минимум один погибший. Судя по всему водитель «Соляриса».
По предварительным данным, легковушка могла быть машиной такси или каршеринга.
На КАД в Петербурге сгорели автобус и легковушка.Видео: vk.com/spb_today
ИСТОЧНИК KP.RU