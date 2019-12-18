В страшной аварии на КАД сгорели легковушка и автобус

СЕГОДНЯ 12:50 2019-12-18T12:50:31+03:00

В районе Ржевки «Хендэ Солярис» на полном ходу врезался в ПАЗ дорожной службы [видео]

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Страшное по своему виду ДТП произошло на внутренней части Кольцевой автодороги Санкт-Петербурга. Перед съездом на проспект Косыгина «Хендэ Солярис» врезался в стоявший ПАЗ дорожных служб. И легковушка и автобус сгорели.

- 18 декабря около 12:00 Красногвардейский район, 35-й километр внутреннего кольцо КАД. В результате ДТП произошло возгорание транспортных средств. Прибывшими подразделениями пожар ликвидирован, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

Несмотря на все усилия пожарных, и сама иномарка и автобус дорожной службы сгорели до тла. Он, по счастью, стоял пустым в тот момент, как в него врезался легковой автомобиль. Все рабочие были с наружи.

По сведениям МЧС, жертв и пострадавших нет. При этом очевидцы аварии в соцсетях утверждают, что есть как минимум один погибший. Судя по всему водитель «Соляриса».

По предварительным данным, легковушка могла быть машиной такси или каршеринга.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/750354" frameborder="0"></iframe> На КАД в Петербурге сгорели автобус и легковушка.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU