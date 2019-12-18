В Карелии при травле вшей в школе пострадали дети

СЕГОДНЯ 14:01 2019-12-18T14:01:25+03:00

С педикулезом в лицее номер 1 города Петрозаводска не могут справиться уже три месяца

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Ученики младших классов лицея номер 1 города Петрозаводска пострадали после того, как в их учебном заведении провели санитарную обработку против вшей. До этого с педикулезом в школе не могли справиться около трех месяцев.

- Огромное количество аллергических реакций: сыпь, ожоги глаз, слизистых, тошнота, пишет издание «Столица на Онего», куда с жалобами обратились родители учеников.

По словам взрослых, с самого начала учебного года в школе фиксировали случаи педикулеза - вшей по-простому. То один ребенок начнет чесаться, то другой. Всего было зафиксировано несколько десятков случаев. Устав бороться с паразитами, руководство школы решило пойти радикальным путем и обработать все помещения.

Препарат нанесли на стены классов в воскресенье утром. После чего по инструкции помещения надо проветрить, а поверхности промыть мыльным раствором. Но что-то пошло не так, потому что в понедельник к третьему уроку дети начали жаловаться на плохое самочувствие. Пятеро оказались в больнице, остальных родители предпочли лечить дома.

Пока директор школы разбирается в причинах ЧП, всю «малышню» отправили до понедельника по домам, а старшие классы временно учатся в соседнем лицее.

ИСТОЧНИК KP.RU